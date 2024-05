Orientation des bacheliers: les promesses de Abdourahmane Diouf

En marge d’un séminaire de stabilisation du calendrier académique dans les universités, à Mbour, le ministre de l’Enseignement supérieur Abdouramane Diouf a annoncé une bonne nouvelle pour les futurs bacheliers. En effet, il permet d’orienter tous les étudiants en même temps, en un mois seulement après l’obtention du baccalauréat.

‘’Une fois que le diagnostic est fait, on se pose des questions sur la faisabilité de la stabilisation du calendrier académique. Nous allons rapidement nous attaquer aux délais d’orientation des étudiants parce que quand les étudiants ont le Bac au mois de juillet, il peuvent rester jusqu’au mois de janvier, c’est-à- dire 06 mois après pour être orientés’’, a laissé entendre le ministre sur la Rfm.

Dr Abdourahmane Diouf d’ajouter : ‘’Je trouve que c’est une perte énorme de temps car dans les autres pays à 06 mois, on est presque à la fin du premier semestre. Maintenant nous allons travailler pour orienter les étudiants à un mois ou un mois et demi au plus après l’obtention de leur BAC. Nous espérons que nous pourrons arriver à orienter tous les étudiants dans ces délais après l’obtention du Bac’’.

Par la même occasion, l’autorité compétente s’engage à recruter des enseignants et à terminer les chantiers afin de permettre aux étudiants d’apprendre dans de bonnes conditions.