Notre grande coalition Bennoo est l’alliance de partis et d’organisations qui aura le plus marqué l’histoire politique du Sénégal par sa longévité, sa résilience aux crises propres aux mutations de notre époque et sa capacité à accompagner les politiques de transformation du pays dans tous les domaines.

En dépit des péripéties inhérentes à la vie politique dans le contexte d’une grande vitalité démocratique, la coalition Benno a su surmonter toutes les épreuves traversées pour garder le cap de son unité, restant le bloc politique hégémonique qui a jusque-là apporté à son leader, le Président Macky Sall , la garantie d’une majorité forte pour gouverner le Sénégal dans la paix et la stabilité qui sont les conditions essentielles de l’émergence et du développement d’un pays .

A l’heure du bilan, devant l’ échéance capitale de la présidentielle de 2024 , les leaders , partis et organisations membres de la grande coalition Benno ont toutes les raisons d’exprimer leur grande satisfaction pour les belles performances réalisées par notre majorité à la tête du pays dans tous les secteurs d’activités .

D’une coalition électorale bâtie au second tour de la présidentielle de 2012 , Benno Bokk Yaakaar a évolué vers une coalition de gouvernement autour d’un programme politique consensuel consigné dans le Plan Sénégal Emergent .

Le Sénégal qui s’est distingué par la robustesse et la fiabilité de son système démocratique prend toute la mesure de ses responsabilités dans ce domaine et entend garder son rang parmi les démocraties mûres , modernes et de référence en Afrique et dans le monde .

Une démocratie mûre c’est une démocratie où les acteurs de tous bords se concertent.

C’est la raison pour laquelle notre coalition Benno a toujours soutenu les appels du Président Macky Sall au dialogue politique et l’institutionnalisation du dialogue national comme modalités , entre autres , d’une gouvernance de concertation avec les forces vives de la nation .

Cette ligne d’ouverture au dialogue pour la consolidation et le perfectionnement continu de notre modèle de démocratie apaisée est, et doit rester la règle.

Le séminaire a toutefois tenu à attirer l’attention sur l’émergence dans notre espace public de courants politiques de type populiste développant des discours systématiques de violence à travers les médias et les réseaux sociaux avec , au surplus , des alliances avec des groupes dont les idéologies de référence tournent totalement le dos aux valeurs de la République et de l’Etat de droit .

Nos mêmes responsabilités nous commandent de recourir â tous les moyens de droit pour la défense intransigeante de la République, de la démocratie, de l’unité et la cohésion nationale, la paix civile et l’Etat de droit .

Sous ce rapport, il est fortement recommandé la renégociation des termes d’un nouveau pacte républicain qui fixe les droits, devoirs et responsabilités de tous, acteurs politiques et sociaux, médias et société civile dans la défense et la sauvegarde de notre modèle de démocratie apaisée.

Tout en continuant de développer son potentiel électoral et de renforcer ses différents leviers politiques, Benno doit élargir le champ de son intervention sur la formation et l’encadrement de sa jeunesse comme animateurs et acteurs de développement à l’échelle des territoires.

C’est dans cette perspective de débat et de dialogue sereins que le Benno entend aborder l’échéance capitale de février 2024.

Le pacte national que nous avons scellé depuis 2012 reste d’une grande actualité. Il est de notre responsabilité de le consolider dans nos rangs, de le mettre à jour et de le partager davantage avec tous nos compatriotes d’ici et de la diaspora.

Abordant enfin l’échéance électorale de la présidentielle de 2024, le séminaire invite l’ensemble des composantes de Benno à s’engager de manière résolue et déterminée dans la préparation de cette élection présidentielle décisive pour l’avenir de notre pays et la stabilité de notre sous-région.

Les responsables et militants de la coalition doivent garder à l’esprit que le Sénégal, au-delà des enjeux propres à notre pays, est aujourd’hui parmi les derniers remparts de la stabilité dans notre sous-région.

C’est cette double responsabilité ajoutée à d’autres qui reposent à présent sur les épaules du Président Macky Sall et qu’il assume avec brio, dans la sérénité et la courtoisie à l’égard de tous, y compris ses adversaires les plus véhéments.

L’unité la plus large avec toutes les forces vives de la nation sera réalisée pour que l’atout pétrolier et gazier soit au service exclusif du développement du Sénégal et au profit de tous.

Notre majorité Benno tient au strict respect du libre choix de son leader le Président Macky Sall par rapport à l’échéance décisive de la présidentielle de 2024.

En tout état de cause le séminaire lance un appel pressant à toutes les composantes de la coalition , aux démocrates et républicains de tous bords , aux forces vives de la nation , à tous les Sénégalais de bonne volonté de l’intérieur et de l’extérieur du pays pour que dans un élan de vaste rassemblement le candidat désigné le moment venu assure le triomphe de notre camp pour poursuivre dans la sérénité , la paix et la stabilité les vastes réformes devant nous conduire à l’émergence à l’horizon 2035.

Vive la coalition BBY !

Vive le Président Macky Sall !

Vive la République !

Fait à Dakar le 23 décembre 2022.