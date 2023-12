Au centre cardio-pédiatrique Cuomo de l’hôpital Fann, beaucoup enfants atteints de maladies cardiaques attendent de subir une intervention chirurgicale. Mais, dans cette structure sanitaire, on ne peut plus dépasser deux opérations par jour. Du coup, c’est plus de mille patients qui attendent que l’Etat se précipite sur leur sort.

Voilà une psychose médicale d’ampleur nationale qui va rendre des familles cardiaques. Structure de référence pour les enfants atteints de maladies cardiaques, le centre Cuomo est complètement débordé. Depuis le début de ses activités, plus de 1500 enfants ont été opérés à cœur ouvert. Malheureusement, aujourd’hui, ce centre ne peut plus prendre en charge tous les patients qui y sont référés. Actuellement, beaucoup d’enfants attendent de subir une intervention.

D’où le cri du cœur du Dr Sokhna Diagne, correspondante de Monaco collectif humanitaire (Mch) au Sénégal. Elle s’exprimait, samedi dernier, lors de la célébration des 15 ans d’existence de ladite structure. «Ce sont des interventions très lourdes qui demandent énormément de moyens. Et nous lançons un plaidoyer à l’endroit des autorités sur la situation des enfants atteints de maladies cardiaques. Le cœur ne peut pas attendre. Malheureusement, on n’a énormément de cas chez les enfants. Aujourd’hui, c’est plus de mille enfants qui sont sur la liste d’attente au niveau du centre. C’est énorme. Et ce sont des enfants dont les parents n’ont pas les moyens de payer plus de 3 millions francs CFA pour cette intervention chirurgicale», regrette Dr Diagne dans les colonnes du journal Walfadrji.

Qui poursuit : «Nous sommes engagés. Malheureusement, on ne peut pas opérer plus de deux malades par jour. Cela veut dire qu’on ne peut opérer que 60 malades par mois. C’est peu. Car, avec un an d’activités, on ne peut pas épuiser cette liste». Pour elle, le ministère de la Santé doit travailler à augmenter la capacité d’accueil du centre pour que ces enfants puissent accéder à ces soins. Dr Sokhna Diagne demande aussi la mise en place d’un autre bloc opératoire, parce que, argue-t-elle, «même si nous n’avons pas un personnel de santé suffisant, nous disposons quand-même d’une équipe dynamique qui peut aller former d’autres agents». Un cœur malade ne peut pas attendre Dr Diagne reste convaincue que si les conditions d’hébergement et le plateau médical sont améliorés, les médecins pourront accueillir plus d’enfants malades au centre Cuomo.

«C’est une question d’urgence. Le cœur ne peut pas attendre. Je répète encore le cœur ne peut pas attendre», insiste Dr Sokhna Diagne. Directrice générale des Relations et de la coopération de la Principauté et vice-ministre à Monaco, Isabelle Rosabrunetto estime que le relèvement du plateau technique permettra d’opérer certains de ces enfants malades au Sénégal et d’évacuer à Monaco ceux qui souffrent de cardiopathies qui sont beaucoup plus lourdes. «Ce n’est pas seulement une question d’argent. Le niveau du plateau médical joue beaucoup aussi. Parce que les enfants doivent rester en réanimation et en post réanimation. S’ils restent très longtemps, on ne peut pas opérer un autre enfant tant que ceux qui sont en réanimation et en post réanimation ne sont pas sortis.

Donc, aujourd’hui, il faut augmenter la capacité d’accueil. Notre objectif est d’arriver à ce que tous les enfants soient opérés mais malheureusement la capacité d’accueil est très petite», fait remarquer Mme Rosabrunetto. Ajoutant que parfois, il y a des cas qui sont intraitables. Ce qui fait que le choix se fait toujours sur les enfants qui ont plus de chance de survivre et d’avoir une vie après. «On ne peut pas imaginer le soulagement de ces parents quand leurs enfants sont opérés. Nous devons sauver ces enfants», plaide Guédel Ndiaye, consul de Monaco au Sénégal.