L’intensification de la lutte contre la migration irrégulière a porté ses fruits. Selon Rfm, c’est l’accalmie totale dans les eaux sénégalaises. Plus aucune pirogue à destination de l’Europe n’a été interceptée depuis le 16 novembre dernier, rapportent nos confrères qui ont fait le point de la situation entre le mois de juin, début des opérations, et le mois de novembre, avec l’interception de 80 pirogues et l’arrestation de 9 000 migrants.