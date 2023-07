Opération nocturne: Avec 337 interpellations, la police intensifie ses actions pour sécuriser les citoyens

La police nationale intensifie ses actions dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité. C’est dans cette perspective qu’une nouvelle vaste opération de sécurisation a été déroulée sur l’étendue du territoire national dans la nuit du mercredi au jeudi.

La descente policière supervisée par la Direction de la Sécurité Publique a permis de faire un large ratissage de 21h à 06h du matin.

Les éléments des commissariats et des postes de police du Sénégal ont interpellé au cours de cette mission de sécurisation, selon une source de Seneweb, 337 individus dont

201 pour vérification d’identité, 68 pour ivresse publique et manifeste, 2 pour usage de produits cellulosiques, 1 pour détention illégale d’arme blanche, 13 pour détention et usage de chanvre indien, 27 pour nécessité d’enquête, 1 pour racolage, 8 pour coups et blessures volontaires, 4 pour vol, 1 pour recel, 7 pour rixe sur la voie publique, 4 pour flagrant délit de vol.