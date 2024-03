Coupe de la Ligue – Dames : Aminata Ndong (Meneuse de GBA), sur la demi-finale face à la JA : « On se donnera à fond pour remporter le match »

Après son court passage à Pikine Basket Club (PBC), lors de la saison 2021-2022 en deuxiéme division, la talentueuse meneuse Aminata Ndong âgée seulement de 18 ans, plus connue sous le pseudo de « Amina » a pris la direction de GBA où elle fait des merveilles en ce début de saison avec notamment son match référence face au CEMT de Ziguinchor en quatrième journée de National 1 féminin avec 18 points inscrits. Après six journées, GBA compte cinq victoires et un revers en championnat et disputera la demi-finale de la Coupe de la Ligue face à la JA, seule formation qui l’a battu cette saison.

En tant que promu GBA fait déjà de bonnes impressions en ce début de saison occupant la deuxiéme position de la poule B derrière la Jeanne d’Arc. La meneuse des Académiciennes en l’occurrence Aminata Ndong revient sur l’excellent début de saison de son équipe au micro de Wiwsport : « J’ai analysé beaucoup de choses comme genre nous avons bien entamé la saison sur les six premières rencontres nous avions perdu une seule, je peux dire que c’est une défaite normale vu que nous avions trébuché devant l’équipe favorite de la poule. Nous allons continuer sur notre dynamique pour conserver notre deuxiéme place, en attendant les phases retours, notre objectif n’est rien d’autre que le maintien. »

Avant de poursuivre sur la rencontre décisive face à la JA en demi-finale de la Coupe de la Ligue : « Nous préparons ce match comme on prépare la manche retour, mais avec plus de sérénité et de vigilance car en face on aura un adversaire de taille qui nous a déjà battu en phase aller de championnat par huit points d’écart. On se donnera à fond pour remporter le match, il est hors de question de perdre à nouveau contre la même équipe. Ce n’est pas une excuse mais quand on jouait la Jeanne d’Arc on avait beaucoup de blessées et personnellement j’étais en composition. »

Elle n’a pas manqué l’occasion de décliner ses objectifs personnels pour l’avenir : « Je veux être l’une des meilleures basketteuses du Sénégal et réussir surtout dans cette discipline », déclare-t-elle.