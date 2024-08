Les Olympiades africaines de mathématiques ont eu lieu à Johannesburg (Afrique du Sud) du 10 au 20 août 2024. Le Sénégal a réussi une belle moisson dans ces joutes.

En effet, la délégation sénégalaise a décroché 7 médailles. Si aucune n’a été en or, les Sénégalais ont réussi à remporter 3 médailles d’argent et 2 en bronze pour l’équipe générale. Les Sénégalaises, elles, ont décroché une médaille d’argent et une en bronze.

Au classement des médailles, le Sénégal a terminé à la 7e place. Le Maroc a fini ces olympiades à la première place, suivi de la Tunisie.