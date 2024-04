Nouveau gouvernement-Qui sera le nouveau ministre des Sports ?

Le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a prêté serment hier à Dakar. Les Sénégalais attendent impatiemment de connaître son nouveau gouvernement. S’il y a un poste qui attire notre regard c’est bien celui des sports. Un département où plusieurs scénarios sont possibles pour le choix du ministre.

C’est la croix et la bannière pour connaitre un nom sur cette fameuse liste. Rien ne filtre concernant les choix futurs du premier ministre Ousmane Sonko et du président de la République pour la composition du nouveau gouvernement. En attendant, wiwsport a tendu les oreilles bien droites pour comprendre que des personnes sont plébiscitées pour diriger le département des sports et/ou de la jeunesse.

Pas seulement le département des sports

Sous l’ère Bassirou Diomaye Faye, il faudra s’attendre à voir les sports et la jeunesse cohabiter dans le même bâtiment. Il sera question donc pour le ministre choisi de s’occuper des activités du sport et de la jeunesse. Dans ce scénario qui se base sur le programme des Patriotes, deux candidats du parti sont admissibles au choix final. Me Ngagne Demba Touré et Khouraichi Thiam. Toutefois, il est tout aussi possible de voir un technocrate diriger ce département.

Khouraichi Thiam, le profil sportif du parti !

Basketteur sous les couleurs nationales et clubs étrangers, Khouraichi Thiam 37 ans, est bien connu par le monde sportif surtout celui de la balle orange. En sus de cela, il s’est aussi fait un nom dans la politique avec le parti PASTEF. Auparavant, chargé de l’organisation de la cellule au Texas, il aurait mis une pause à sa carrière aux Etats-Unis pour s’installer au Sénégal et contribuer au succès du projet PASTEF. Mission accompli au soir du 24 février avec l’élection du président Bassirou Diomaye Faye. Auparavant, Thiam s’est fait un nom chez les « Patriotes » en effectuant un travail salué par ses pairs sur les parrainages, le retrait des cartes et la massification du parti. Alors que le choix d’un ministre des Sports se pose, son nom revient dans les discussions pour avoir une image renvoyant au sport. Il serait le candidat idéal pour les militants du parti qui veulent récompenser les efforts de l’expert en management du sport et des sports spécifiques et amateurs. Sa proximité avec les jeunes lui a valu beaucoup de bonnes notes au Parti qui a largement remporté les urnes dans la capitale. Khouraichi Thiam qui a fait tout son cursus universitaire aux Etats-Unis, a des diplômes en Business Management, Communication et Relations internationales.

Ngagne Demba Touré, le leader des jeunes du parti

Il insuffle jeunesse et leadership aux jeunes patriotes. Âgé seulement de 30 ans, Ngagne Demba Touré est le coordonnateur de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS). Greffier de formation, il est bien connu des jeunes qu’il arrive facilement à rassembler. Une bain de foule l’avait accueilli à son retour d’exil au Mali. M Touré faisait aussi partie des prisonniers politiques. Il sera arrêté au mois de février passé puis libéré en mars. Au moment de choisir pour le poste de ministre de la jeunesse et des sports, son profil est facilement noté sur les petits papiers. Tout dépendra aussi de la politique que le gouvernement voudrait mettre en place pour la jeunesse et les sports. Formé par les écoles sénégalaises tout comme ses mentors Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, Ngagne Demba Touré a un master en sciences politiques et relations internationales et un autre en droit des gouvernances des énergies et des mines. Celui qui se décrit plus comme un politique qu’un juridique est connu pour sa pertinence dans les débats et son style particulier de décortiquer les lois de ce pays.

Un Tandem avec Ngagne Demba Touré, Ministre de la Jeunesse et des Sports, et Khouraichi Thiam, Ministre Délégué ou Secrétaire aire d’état chargé des Sports, est un scénario plausible.

Des profils externes !

Ce serait la surprise du Chef de voir de nouvelles têtes dans la composition du gouvernement. Rien n’est à écarter si l’on se base sur le premier discours du Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye faisant part de son souhait de réunir les compétences sénégalaises pour développer le pays. Ainsi, il pourrait faire appel à des technocrates déjà connu dans le milieu du sport. Pour cela, les décideurs devront se pencher sur les profils des hommes sportifs ayant servi dans le haut niveau. La liste n’est pas exhaustive.

Le nouveau gouvernement du Sénégal sous l’ère Bassirou Diomaye Diakhar Faye sera connu ce soir, 15h.