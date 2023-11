Nioro : inauguration d'une nouvelle antenne locale de la Chambre de Commerce par...

Le Président de l’Union nationale des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture du Sénégal (UNCCIAS), Serigne Mboup a procédé hier à l’inauguration du siège du point focal de l’institution consulaire à Nioro.

Un acquis qui vient faciliter la liaison entre la population locale et la chambre de commerce mais qui va aussi rendre la gestion efficace et efficiente. « L’obtention des papiers administratifs et les formalités entre autres, deviennent plus rapides puisqu’en 24 h, tous les papiers seront traités, comme cela se fait à Kaolack. Nioro aura tous ses services consulaires et un centre de gestion consulaire pour permettre la mise en place d’un guichet unique de financement », a indiqué le Directeur Administratif Financier, Gora Traoré.

Mieux, la mutuelle d’épargne et de crédit permettra aussi l’accessibilité aux financements.

Serigne Fall, le représentant du préfet du département, s’est réjoui de cette réalisation avant de faire remarquer que « l’Administration la plus efficace est celle qui rapproche l’Administration et ses Administrés ».

Il a aussi assuré que toutes les activités de développement seront intégrées dans le calendrier de l’Administration. Et pour cela, il marque son accord et sa disponibilité pour accompagner Madame Ndeye Penda Diagne, point focal de la Chambre de commerce d’industrie et d’agriculture à Nioro.

Dans la même dynamique, Rokhaya Faye, conseillère municipale, s’est dite convaincue que cette initiative vient à son heure d’autant plus qu’elle aura un impact certain dans le développement économique de Nioro et de sa population. Même état d’esprit pour les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné ce projet devenu réalité.