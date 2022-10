Wally Sarr est dans de beaux draps. Il devra expliquer aux gendarmes de la brigade de Thiadiaye pourquoi il a enterré ses deux neveux décédés sans avertir leur père et sans permis d’inhumation.

D’après L’Observateur, qui évoque cette affaire dans son édition de ce lundi, les deux neveux du mis en cause s’appelaient J. S et D. S. Agé de 4 ans, le premier était de deux ans le grand-frère du second. Ils sont décédés par noyade, vendredi dernier, dans le marigot du village d’Aga Birame, dans la commune de Nguéniène.

Lorsqu’ils ont été informés du drame, les habitants du village ont pris d’assaut le marigot pour essayer de repêcher les corps. Waly Sarr et d’autres garçons de la localité y sont parvenus. Mais sans informer les sapeurs-pompiers et la gendarmerie de Joal, ce dernier procèdera nuitamment à l’inhumation des enfants. Il informera leur papa, qui était en déplacement à Dakar, en lui passant juste un coup de fil.

Rentré automatiquement au village, après que ses garçons ont été portés en terre, ce dernier était dans tous ses états. Il saisit le procureur de Mbour en précisant n’avoir jamais autorisé Waly Sarr à inhumer ses enfants.

C’est ainsi que, sur ordre du chef du parquet, les éléments de la brigade de Thiadiaye ont procédé à l’exhumation des dépouilles avant de les déposer à la morgue de l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour pour l’autopsie.

L’Observateur informe que les résultats de l’expertise médico-légale seront disponibles ce lundi et que Waly Sarr sera auditionné par les gendarmes chargés de l’enquête.