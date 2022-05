Neymar réaffirme son envie de rester au PSG

Dans une interview à « Oh My Goal », Neymar a réaffirmé son envie de rester au PSG alors que le club ne serait pas contre un départ de son joueur acheté 222 millions d’euros en 2017.

Partira ? Partira pas ? Si Neymar n’est lui plus vraiment désiré du côté du Paris-Saint-Germain – la direction parisienne ne le retiendra pas en cas d’offre intéressante – le Brésilien, lui, n’a aucune envie de partir.

Au micro du média Oh My Goal, le joueur de 30 ans a réaffirmé sa volonté de rester au PSG. « Pour l’heure, rien ne m’est revenu aux oreilles, mais de mon côté, la vérité c’est que je reste », a-t-il déclaré au moment d’évoquer la position de son club vis-à-vis d’un possible départ. « C’est vrai de vrai », a-t-il insisté depuis Doha (Qatar), où un de ses sponsors organisait un tournoi de foot à cinq qui porte son nom.

Cette saison, Neymar a disputé 22 matches de Ligue 1 pour 13 buts et 6 passes décisives. Loin du bilan de Kylian Mbappé (28 buts et 19 passes en 35 matches), qui n’aurait montré aucune opposition à un possible départ de son coéquipier brésilien.