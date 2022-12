Nécrologie : la légende du football “Pelé” est décédé

Le footballeur le plus célèbre de l’histoire est décédé jeudi à 82 ans à Rio de Janeiro, des suites d’un cancer du côlon. Seul joueur à avoir remporté trois fois la Coupe du monde, il a marqué son sport comme aucun autre athlète. Pelé était le football.

Le football a eu plusieurs dieux mais un seul roi, Pelé, mort le 29 décembre à Rio de Janeiro à l’âge de 82 ans des suites d’un cancer du côlon. Le roi est mort et personne ne s’écrit «Vive le roi!», parce qu’il n’y en aura plus d’autre après lui. Ce n’est pas une question de talent, de palmarès ou de record, mais de symbole: Pelé était le football. Pelé était le Brésil. Pelé était la Coupe du monde. Pelé était le génie et la simplicité du jeu. Pelé était la joie de taper dans un ballon.