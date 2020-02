C’est un coup de tonnerre qui a été entendu ce soir à Dakar dans le milieu de la presse. En effet, la rédaction de Kewoulo vient d’apprendre la disparition d’une des icones du sport sénégalais. « Grand Demba » a tiré sa révérence cet après-midi midi.

Photographe de presse, Demba Mballo s’est spécialisé dans le sport, le football comme le basketball. Cette passion du sport l’a poussé à être de tous les déplacements de toutes les équipes nationales du Sénégal. Du football comme du basket, il a tenu a immortaliser toutes les grandes retrouvailles ou le drapeau national a flotté. « On était ensemble à la coupe du monde 2002 du Japon et de la Corée. Depuis il n’a jamais raté aucun rendez-vous des Lions de la Teranga« , s’est souvenu Amedine Sy, un ancien du journal Le Populaire et aussi ancien président de l’ANPS, l’association nationale de la presse sportive du Sénégal.

Plus qu’un collègue, « Grand Demba » était un frère, un ami pour le fondateur Sport221.com Avant Amédine Sy, c’est Demba qui avait investi le secteur du numérique avec la création de son site www.sportsenegal.com et avait, malgré les charges de sa fonction et ses nombreuses collaborations avec des institutions nationales comme privées, réussi à garder intactes ses relations amicales.

« Demba était un homme exceptionnel. Depuis que j’ai appris son décès, je suis malade »a tenu à témoigner Amédine Sy depuis New York où il se trouve actuellement. Comme Amédine, Sidy Keita, un ancien de la Douane et de l’équipe nationale a tenu à saluer la memoire de ce grand professionnel qui a marqué la vie de tous les champions tout en passant inaperçu. « C’était un grand photographe et de lui je ne garderai que de bons souvenirs« .

Avec cette disparition soudaine de ce monument de la presse sportive, c’est toute la famille des professionnels de l’information et de la communication qui est endeuillée. Au nom de Babacar Touré, le directeur de publication de Kewoulo, c’est toute la rédaction qui porte le deuil de Demba Mballo et prie Allah de l’acceulllir en Ses paradis. Aussi, Kewoulo présente ses sincères condoléances à sa famille éplorée.