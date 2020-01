Mauvaise nouvelle pour l’international Mbaye Diagne : Sa carrière en danger?

Il s’est avéré que le Sénégalais Mbaye Diagne, qui n’a aucune chance de retourner à Galatasaray parce qu’il ne pouvait pas rompre ses liens avec le Club de Bruges, est dans son pays (Sénégal) depuis un mois. Il restera inactif jusqu’à la fin de la saison, si les deux clubs doivent ne s’entendent.

Mbaye Diagne en vacance le reste de la saison

Mbaye Diagne, que Galatasaray a prêté avec une option d’achat de 13 millions d’euro à Club Brugge, il y a 1 an (31 janvier 2019), est officiellement écarté de l’effectif par la direction du club belge. Le champion du Jupiler League n’a jusque-là pas pris de recul par rapport à cette décision – suite au penaltygate contre le Paris SG.

Selon CNN Turc, Mbaye Diagne qui ne s’entraîne plus dans le club belge en raison de cette décision, s’est rendu dans son pays, le Sénégal, avec une permission il y a un mois. A quelques heures de la fin du mercato hivernal, le footballeur de 28 ans n’a aucune chance de retourner à Galatasaray pour l’instant, car il n’a pas pu rompre ses liens avec le Club de Bruges.

Club Brugge ne respecte pas le contrat

Pour rappel, après ce penaltygate, l’équipe belge voulait renvoyer Diagne à Galatasarau, qui avait été exclu de l’équipe par son entraîneur Philippe Clément. Finalement, les deux clubs n’étaient pas parvenus à un accord. Bruges, qui s’est engagé de payer le joueur sénégalais, 3 millions 350 mille euros pendant un an, a payé la moitié de cet argent et refuse de payer la partie restante.

D’un autre côté, Galatasaray exige que leur homologue respecte le contrat avec l’ancien meilleur buteur de la SuperLig. Toujours dans de l’incapacité de trouver un accord entre les trois parties, l’équipe belge a autorisé à l’attaquant sénégalais 5 mois de plus de congé. Par conséquent, si un accord ne peut être trouvé avec Bruges, Mbaye Diagne, ne pourra jouer un seul match avant la fin de la saison. Dans un tel cas, la valeur du joueur diminuera et le plan de Galatasaray de «vendre et gagner de l’argent» sera compromis.