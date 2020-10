NATIONS LEAGUE: On a vu quelques matches fous hier

Avec un 3-3 entre l’Allemagne et la Suisse qui d’ailleurs a fini à 10 contre 11. Et l’Espagne, battue 0-1 par une équipe d’Ukraine décimée. Voici pour vous quelques stats.

– L’Espagne n’a pas marqué dans 2 de ses 3 dernieres matches alors qu’elle avait fait trembler les filets dans chacune de ses 42 rencontres précédentes (121 buts soit 2,9 buts par match)

– Adama Traoré a tenté 13 dribbles et 12 centres. Il est le premier joueur de la Roja à tenter au moins 10 dribbles et 10 centres sur un seul et même match depuis au moins Septembre 2006 (date d’introduction de ces statistiques).

– Sergio Ramos est désormais à 10 sélections de devenir le joueur le plus capé de l’histoire du Football masculin.