Moustapha Ndiaye, le voleur qui charme ses victimes, avant l’acte

Le jeune Moustapha Ndiaye est un voleur méticuleux. Il calcule tous ses faits et gestes avant d’accomplir son forfait. Expert dans son domaine, le mis en cause séduit ses victimes, intègre leur intimité, avant de les délester de leurs objets de valeur. Ce, jusqu’à ce qu’il cible Fatou Diallo et Adja Fatou Diagne. Deux de ses victimes qui l’ont piégé, coincé et mis à la disposition des policiers.

Les faits

A la veille de la Tabaski, Moustapha Ndiaye a abordé dans la rue Adja Fatou Diagne pour lui faire des avances. Il demande le numéro de téléphone de la fille dont les charmes l’attirent et la suit jusqu’à son domicile. «Un jour, il s’est présenté chez moi, sans m’avertir, prétextant être dans les parages et voulant boire de l’eau. Il a profité du moment où j’étais dans la cuisine pour lui servir à boire, pour me voler mon téléphone de marque Tecno K7, avant de fondre dans la nature», raconte Adja Fatou Diagne. Son forfait accompli, il tente le même modus opérandi avec Fatou Diallo, la copine de sa première victime qu’il avait croisée dans la rue par le plus pur des hasards.

Déféré eu parquet

L’aigrefin a reconnu les faits à lui reprochés : »J’ai volé le téléphone que j’ai échangé avec un autre de marque Samsung A+50. Croyant l’affaire close, j’ai reçu l’appel de la demoiselle Fatou Diallo que je n’avais jamais vue auparavant, qui m’a donné rendez-vous au parking du stade Léopold Sédar Senghor. Copine de ma première victime, laquelle lui a remis mon numéro pour qu’elle me tende un piège. Je regrette mon acte et demande la clémence de la justice», indique Moustapha Ndiaye qui sera déféré au parquet.