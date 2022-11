Le Sénégal retient son souffle. Sorti sur blessure à la mi-temps du match contre Leicester city (2-0), samedi dernier à l’occasion de la 15e journée de la Première League (Angleterre), Idrissa Gana Guèye, titulaire indiscutable de l’équipe nationale du Sénégal, inquiète.

Touché au niveau de sa cuisse droite, le milieu de terrain sénégalais a tenu quelques minutes avant de céder sa place à pause. Il va passer un scanner aujourd’hui pour déterminer la gravité ou non de la blessure.

Mais en conférence de presse d’après-match, son entraineur a tenu à être rassurant. « Gana a senti une gêne le haut de ses quadriceps. Ça donne l’impression d’une blessure musculaire légère. Parce que Gana a fait son match à la première mi-temps, il jouait bien, puis est sorti à la pause, mais il a essayé de continuer, donc c’est (bon) signe. On espère que ce n’est pas un gros problème pour lui », a dit l’entraineur des Toffees, Franck Lampard, informant en même temps que le milieu de terrain des « Lions » “passera un scanner Lundi. Gana qui n’entrait plus dans les plans du PSG depuis l’arrivée de Luis Campos et Christophe Galtier au début de l’été, a donc fait son retour en septembre dans son ancien club où il a déjà évolué pendant trois saisons (2016-2019). Très vite, il a repris sa place dans le milieu de terrain et toute confiance. A 33 ans, Gana Guèye a retrouvé du temps de jeu, aidant les Toffees à retrouver leur solidité pour exister en Premier League“.

L’Observateur