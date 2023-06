Mondial U20 : La Gambie éliminée, le Nigeria dernier espoir africain

Battue jeudi par l’Uruguay (0-1) en huitième de finale, la Gambie est éliminée de la Coupe du monde des moins de 20 ans, qui se tient actuellement en Argentine. Le Nigéria devient ainsi le dernier espoir africain dans cette Coupe du monde.

La marche aura été trop haute. À dix contre dix, la Gambie s’est inclinée jeudi par la plus petite des marges face à l’Uruguay (0-1) en huitième de finale de la Coupe du monde U20, édition 2023. Une défaite somme toute logique, tant les « Scorpions » ont peu inquiété la Celeste dans ce match couperet.

Après les éliminations des équipes africaines, le Nigeria est le dernier espoir de l’Afrique dans cette Coupe du monde. Les Super Eagles ont créé la surprise mercredi en s’imposant (2-0) devant le pays hôte, l’Argentine.

Avec cette qualification, le Nigeria essaiera de faire mieux que lors de ses trois dernières participations. En effet, les Super Eagles s’étaient arrêtés en 8es de finale. Quarts de finaliste en 1999, 2007 et 2011, les vert-blanc tenteront d’aller le plus loin possible dans la compétition comme en 1989 et 2005, où ils étaient finalistes.

Résultats des sélections africaines en 8es de finale

mercredi 31 mai

Brésil -Tunisie 2-1

Argentine – Nigeria 0-2

jeudi 1er juin Gambie – Uruguay 0-1