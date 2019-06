INFO L’ÉQUIPE. Deux interpellations ont eu lieu, dimanche, en relation avec le meurtre de William Gomis, l’ex-joueur de la réserve de Saint-Etienne, tué par balles à La Seyne-sur-Mer (Var) en septembre dernier.

Selon nos informations, deux interpellations ont eu lieu, le 16 juin, en relation avec le meurtre de William Gomis, ancien joueur de la réserve de Saint-Etienne, tué par balles dans la nuit du 9 au 10 septembre dernier, dans un quartier de La Seyne-sur-Mer (Var). Les deux personnes interpellées seraient les « deux suspects principaux » liés à ce meurtre aux allures de règlement de comptes, selon une source proche du dossier. Ils devraient être déférés jeudi, à l’issue de leur garde à vue.

William Gomis (19 ans), ancien défenseur et capitaine intérimaire de la réserve de l’ASSE (il a passé cinq ans chez les Verts, qu’il avait quittés en juin 2018), avait été pris pour cible au pied de la résidence l’Abricotier, un petit immeuble de la cité Berthe (qui compte près de 15 000 habitants), à 200 mètres de l’appartement familial. Plus de 20 douilles de Kalachnikov avaient été retrouvées sur place. Son décès et ses circonstances avaient eu un écho national. Le soir de PSG-ASSE (4-0, en Championnat), le 14 septembre, les joueurs stéphanois avaient tous porté un maillot floqué « W. Gomis ».

Ce drame, qui s’est déroulé sur fond de guerre liée au trafic de stupéfiants entre deux clans rivaux, avait également fait une autre victime : un adolescent roumain de quatorze ans, habitant de la résidence, qui avait pris par ricochet une balle perdue.