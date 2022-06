Métiers : Les enfants de troupe optent pour la banque

Les enfants de troupe du Prytanée militaire de St-Louis pensent que le métier le plus valorisant ,est celui de banquier. Cette révélation a été faite samedi dernier par le lieutenant-colonel Mamour Sarr, commandant du Prytanée militaire de Saint-Louis. Il recevait, dans le cadre du Festival de jazz de St-Louis, une délégation de la BICIS pour une master class des enfants de troupe, avec le groupe Jam Jazz de Dakar. Le commandant du Prytanée militaire de Saint-Louis a magnifié le soutien de la Bicis pour le développement de la culture et de l’excellence dans l’éducation.

D’après “Le Témoin”, le lieutenant-colonel Mamour Sarr a souhaité, lors d’une visite du Directeur général de la Bicis, Bernard Levie, que le partenariat qui lie leurs deux structures, soit étendu à d’autres domaines pour permettre, par exemple, d’accompagner les enfants de troupe qui veulent devenir banquiers. Ce n’est pas la première fois que la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Sénégal (Bicis) témoigne de son attention au prytanée militaire, a dit d’emblée le commandant de l’école Prytanée militaire de Saint-Louis.

Le lieutenant-colonel Mamour Sarr a souligné toute l’importance que la Bicis accorde à la culture et toute l’attention qu’elle attribue à l’excellence et aux jeunes élèves « que nous avons ici ». Cette masterclass (avec le groupe Jam Jazz de Dakar) a été une occasion de faire éclore certains talents. La preuve, a-t-il dit, faisant allusion à Mouhamed Moustapha Samb, jeune élève qui a parlé au nom de ses pairs « Enfants de troupe », on a découvert le samedi 4 mai un communicateur en devenir.

L’officier supérieur a sensibilisé le DG de la Bicis, Bernard Levie, sur la nécessité de soutenir des initiatives comme la Masterclas,s qui sont des occasions pour identifier des talents. « Nous avons besoin de partenaires comme vous, qui témoignent une attention particulière aux jeunes », a indiqué le lieutenant-colonel Sarr. Il a souhaité que ce partenariat liant la Bicis et le Prytanée militaire de Saint-Louis, soit renforcé et étendu à d’autres domaines. Il a révélé samedi matin, au cours d’une rencontre carrière organisée par l’Amicale des anciens enfants de troupe, que la quasi-totalité des jeunes enfants de troupe ont souhaité devenir banquiers.

« J’espère qu’ils viendront à la Bicis. Nouer un partenariat avec vous, en ce sens, permettra de leur tracer la voie, leur conseiller et leur ouvrir les yeux sur les métiers de la banque », a indiqué le commandant du Prytanée. « Je suis particulièrement honoré par vos mots et vos présents », a répondu le Directeur général de la Bicis à l’entame de son allocution, avant d’ajouter qu’il « espère que cette association continuera parce que la Banque croit en la jeunesse, mais que le Prytanée militaire, c’est plus qu’une jeunesse ». « Le Prytanée militaire est une école de rigueur, de devoir et ce sont des valeurs qui appartiennent aussi à la Bicis », fait savoir Bernard Levie.

Il rassure par ailleurs, le Commandant Sarr par rapport à son souhait de voir, à l’avenir, des ressortissants du Prytanée militaire travailler à la Bicis. « S’il y a des anciens de chez vous qui veulent venir chez nous après avoir complété leur éducation, ils seront accueillis les bras ouverts », a promis Bernard Levie.