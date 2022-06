Société : Les meuniers de Dakar suspendent leurs livraisons de farine

À Dakar et depuis vendredi soir, les sept entreprises de minoterie ont décidé de suspendre leurs livraisons de farine. Elles réclament le versement de la prime compensatoire que l’État tarde à payer. Une situation intenable qui oblige les professionnels du secteur à creuser dans leurs trésoreries. Le Sénégal, comme d’autres pays du continent, subit la hausse des cours des céréales, due en partie par la guerre entre la Russie et l’Ukraine et d’où provient 60 % du blé consommé au Sénégal, rapporte RFI.

« À un certain moment, on vendait à perte, mais on le faisait pour satisfaire la demande parce qu’il y a des gens qui ont déjà du mal. Nous, on était obligé de continuer à produire. Si on continue comme ça, on va bientôt fermer la boutique », explique Gana Diouf des Grands Moulins de Dakar.

Pour rappel, le Président sénégalais, Macky Sall à la tête de l’Union africaine était en déplacement en Russie la semaine dernière. Objectif : plaider la cause du continent pour trouver des solutions sur cette problématique des céréales