Météo : Pour les prochaines 24 heures, les prévisions de l’ANACIM…

L’ANACIM a publié les prévisions météo des prochaines 24 heures. « Au courant des prochaines 24 heures, le temps sera stable sur le territoire avec toutefois des voiles nuageux qui seront notés sur les régions Centre du territoire. Néanmoins, des nuages denses seront notés dans la zone Sud au courant de la nuit », annonce l’ANACIM.

« La forte chaleur sera davantage ressentie sur le pays surtout dans la zone Nord et Est où les températures atteindront 40 à 42°C. Dans les régions Sud et Centre les maximas de température évolueront entre 32 et 39°C. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteurs variables et d’intensités faibles à modérées », a ajouté l’ANACIM dans son bulletin de ce jour.