Météo : Pour les prochaines 24 heures, les prévisions de l’ANACIM…

L’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a publié les prévisions météo pour les prochaines 24 heures. Et une grande partie du pays devrait être marqué par un temps ensoleillé.

« Le ciel sera ensoleillé voire dégagé sur l’ensemble du pays au cours de la journée devenant passagèrement nuageux pendant la nuit sur les régions Sud-est avec des risques de faibles pluies sur Kédougou et Kolda. La chaleur sera fortement ressentie à l’intérieur du territoire notamment au Nord-est (Podor, Matam, …) et à l’Est (Tambacounda, Bakel, …) où les maximas de températures journalières varieront entre 37 et 41°C. Sur le reste du pays, les températures évolueront entre 32 et 36°C », annonce l’ANACIM.

« Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents dominants seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensités faibles à modérées », ajoute l’ANACIM dans son bulletin du jour.