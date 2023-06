Mercato : Jude Bellingham s'est engagé avec le Real Madrid pour plus de 100 millions d'euros

Annoncé alors qu’ils se dirigent vers la Premier League (Liverpool, Manchester City) au milieu de l’hiver, le milieu de terrain international anglais, Jude Bellingham, devrait faire l’effort.

2029 avec les Merengue avec à la clé un transfert avoisinant les 100 millions d’euros, selon The Athletic. Soit la deuxième meilleure vente pour le Borussia Dortmund, et le deuxième plus gros transfert pour le Real.

Le Borussia Dortmund est parvenu à un accord total mercredi avec le Real Madrid de transfert de Jude Bellingham pour 103 millions d’euros, plus des primes, qui peuvent atteindre 30% du prix de transfert.

«Le joueur est actuellement à Londres pour conclure l’accord», précise le mardi 6 juin, le journal Marca, avec une photo à l’appui. La pépite britannique, nommée meilleure joueuse de la saison en Bundesliga.

D’aprés la BvB, Bellingham a signé un contrat jusqu’en 2029 avec la Maison Blanche et se joindra à une armée d’Auréliens

Tchouameni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Luka Modric et Toni Kroos en pleine action.