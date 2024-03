Meeting International d’Athlétisme : 128 athlètes attendus à Saint Louis le 20 avril prochain !

Les organisateurs du meeting international d’Athlétisme ont fait face à la presse ce jeudi matin à Saint-Louis. Occasion pour le directeur technique régional de donner les chiffres de l’évènement international et de lancer un appel aux autorités pour la réfection de la piste du stade Mawade Wade.

L’évènement prévu le 20 avril 2024 est le fruit d’un partenariat entre l’association Athlétisme Sénégal dirige par Mounirou Dembele, un ancien international sénégalais spécialisé en saut en hauteur et la ligue d’athlétisme de Saint-Louis. Le travail entre les deux parties sur ce projet a démarré depuis aout 2023.

Selon El Hadj Malick Diop, directeur technique régional, 17 nationalités sont attendus dans ce rendez-vous d’athlètes. « Nous aurons un plateau de rêve avec des athlètes d’un niveau extrêmement intéressant dont nos propres internationaux. Et cet évènement peut être qualificatif aux Championnats du Monde, aux Jeux Olympiques de Paris. Les moyens dégagés tournent autour de 10 millions, le budget n’est pas encore bouclé ».

Concernant la participation et les épreuves, il recense : « 128 athlètes en 14 épreuves dont 8 chez les messieurs : 100m, 400m, 800m, 100m haies, 110m haie, le saut en hauteur, le saut en longueur et le lancer du poids. Et 6 épreuves chez les Dames dont le 100m, 400m, 800m, 100m haies, la longueur et le poids » informe-t-il.

C’est l’occasion pour le technicien d’alerter sur l’état de la piste du stade qui doit accueillir ces joutes. « Elle commence à être dégradé. Les aires de saut et de lancer souffrent beaucoup. Nous avons besoin de l’accompagnement de la mairie et du conseil régional par rapport à la maintenance de ce bijou. Parce que Saint-Louis ne dispose que de ce stade pour pouvoir accueillir des activités avec ces disciplines ».