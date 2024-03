Processus électoral : un juriste corrige Me Sidiki Kaba

Si le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, devait assurer l’intérim, à partir du 2 avril, date butoir du mandat du président sortant, Macky Sall, c’est tout le processus électoral qui sera repris.

La précision est faite par Me Sidiki Kaba, ministre de l’Intérieur et président de la commission politique du dialogue national tenu lundi et mardi derniers au Cicad.

Que nenni ! « Le 2 avril, au terme du mandat de Macky Sall, le processus électoral se poursuit, mais n’est pas repris », rectifie le juriste Mounirou Sy.

S’exprimant sur la Rfm, le mandataire du candidat et ancien Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne explique que « dans ce cas, le président de l’Assemblée nationale assure une suppléance » car « ce n’est pas une vacance de pouvoir ».