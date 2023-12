En conférence de presse à Paris, Me Saïd Larifou, avocat de leader de l’opposition sénégalaise, a affirmé vendredi que le dossier de candidature de son client va être déposé au Greffe du Conseil constitutionnel.

« Ousmane Sonko va déposer sa candidature au

Conseil Constitutionnel, qui est habilité à juger de sa candidature », a-t-il affirmé.

Avant d’ajouter: « On est certain que la candidature sera déposée et validée. Le Conseil Constitutionnel est un organe juridictionnel et non politique »