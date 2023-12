Me Doudou Ndoye: “Le pôle industriel de Diamniadio est une erreur historique”

Le Pôle industriel de Diamniadio est une grosse erreur historique. Telle est la conviction de Maître Doudou Ndoye. Il était l’invité de l’émission le jury du dimanche. Maître Doudou Ndoye a été interpellé sur l’industrialisation du Sénégal à travers la sphère de Diamniadio. “Je n’ai jamais été d’accord pour ce qui existe aujourd’hui, mais ça existe. C’est une grosse erreur historique » a déclaré l’avocat.

Pour lui, Diamniadio n’était pas faite pour être une ville. Diamniadio, c’est la frontière naturelle entre la région de Dakar et la région de Thiès. C’était une zone agroéconomique. “C’est fait pour les arbres, c’est pour la forêt, c’est pour l’élevage. Diamniadio devait nourrir en tant que zone écologique les régions de Thiès et de Dakar. Mais malheureusement pour ceux qui ne connaissent pas cette terre et son origine. On ne peut pas vouloir concevoir une ville sur Diamniadio et prendre une autoroute au milieu qui coupe cette route en deux” dit-il.