Mbour : La douane saisit 304 kg de chanvre indien

L’opération « coup de poing » menée par Groupement Polyvalent de Recherches et de Répression de la Fraude (GPPRF) de la Douane a permis de saisir 304 kg de chanvre indien sur la Petite-Côte. Selon L’AS et Le Témoin, c’est le vendredi 11 septembre 2020, vers 01h du matin, au cours d’un ratissage sur l’axe Mbodiène-Pointe Sarène, dans le département de Mbour, que les agents de la Brigade des Douanes polyvalente n° 2 du (GPPRF) ont intercepté un attelage (charrette) transportant 06 colis suspects du fait de leur mode de conditionnement. Il s’agit de colis emballés et plastifiés de manière à ce que le contenu ne soit pas affecté par l’humidité.

Selon toute vraisemblance, le produit a d’abord été transporté par voie maritime avant d’être débarqué sur l’un des multitudes points de débarquement clandestins de la Petite-Côte, indique un communiqué du Bureau des relations publiques et de la Communication de la Douane. À l’ouverture des colis, les agents des Douanes découvrent 294 paquets de chanvre indien. Au pesage, la quantité totale donne 304 kg pour une contre-valeur estimée à près de 18 200 000 de francs CFA.

Le Groupement Polyvalent de Recherches et de Répression de la fraude est une Unité spéciale de la Douane sénégalaise. Elle est basée à Thiès et ses compétences couvrent l’ensemble du territoire douanier.