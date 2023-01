Mbour : Un élève de 10 ans transformé en objet sexuel par un enseignant et un menuisier

Le menuisier Cheikh Sène et l’enseignant Ndiaga Ndiaye sont poursuivis pour viol, pédophilie, détournement de mineur et acte contre nature sur un garçon de 10 ans. Ce dernier, élève de Ndiaga Ndiaye, en classe de Cours élémentaire première année (CE1) à l’école «Château d’Eau Sud», a été transformé en objet sexuel par les deux hommes, informe L’Observateur. Depuis deux (02) ans, ils abusent sexuellement du petit garçon dans les salles de classe dudit mais également dans l’atelier du menuisier.

Devant les enquêteurs, C.T, confronté à ses présumés violeurs, se livre à de terribles déclarations. Il précise que depuis 2020, le menuisier Cheikh Sène, dont leurs deux concessions se font face, l’intercepte presque tous les jours, après ses cours à l’école, pour entretenir des rapports sexuels avec lui dans son atelier, sis au populeux quartier de Tefféss.

Quant à son maitre qui est ami avec le menuisier, il profite des cours du soir pour entretenir aussi avec lui des rapports sexuels tous les mardis et jeudis soirs dans la classe. Ce, à la fin des cours et après avoir libéré le reste de ses camarades de classe. Allant plus loin dans ses explications, C.T, dont la maman souffre d’une déficience mentale, confie aux enquêteurs que la plupart du temps, son maître qui n’entretient des rapports sexuels avec lui que les mardis et jeudis soirs sur les tables-bancs de sa classe, une fois sa libido satisfaite, fait ensuite appel à son ami, menuisier qui vient, à son tour, l’y contraindre à des rapports sexuels.

Sans occulter les autres jours où il le traîne sur les planches de son atelier. Alors que ce dernier fait partie de l’Association des parents d’élèves (Ape) de l’école élémentaire «Château d’Eau Sud» du quartier Teffess de Mbour.

Les deux mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt, renseigne L’Obs.