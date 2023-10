Mbacké : les élèves exigent l’implantation d’un lycée sinon Pas de cours à Sadio

Pas de rentrée scolaire dans la commune de Sadio. Les élèves de cette localité du département de Mbacké étaient dans la rue, ce jeudi, pour exiger l’implantation d’un lycée.

“Sadio est la troisième plus grande commune du département de Mbacké. Elle mérite d’avoir un lycée. Nous avons saisi le ministre de l’Éducation et l’IEA, sans aucune réponse favorable. Le collectif va bloquer les inscriptions et les cours jusqu’à l’implantation d’un lycée”. Met en garde Abdou Sall, président du collectif pour une classe de seconde dare-dare à Sadio.

Le porte-parole des élèves Fallou Ndong, a informé que certains de ses camarades ont décidé d’abandonner les études, après avoir obtenu le BFEM. “Nous avons des problèmes pour poursuivre les études, après avoir décroché le BFEM. Certains élèves ont même décidé de venir à Sadio pour abandonner les bancs. Nous allons boycotter les inscriptions et les études dans notre commune”, déplore t-il

Les parents d’élèves étaient en soutien de leurs enfants pour exiger l’implantation d’un lycée dans leur localité.