Mayor: Le Magal annuel de Cheikh Al Amine Al Waliouw célébré dans une vive ambiance religieuse

C’est dans une effervescence religieuse rythmée par une ambiance imposante au son des ” Tabalas ” que le village de Mayor, situé a quelques kilometres de la commune de Inor, département de Bounkilin, a célébré, le samedi 12 Mai dernier, l’édition 2024 du Magal annuel dédié à Cheikh Al Amine Al Waliouw, El Hadji Momodou Lamine DANFA.

Ce rendez vous qui a réuni des hommes et des femmes venus d’horizons diverses a été, en dehors des moments de prière et de recueillement, une occasion pour les différents prédicateurs qui se sont succédés au prédium, de rappeler les fidèles pélerins et les indigènes, les principes qui fondent et nourissent la foi musulmane mais aussi et surtout, les inviter à se conformer aux règles et recommandations enseigner par le prophète Mohamed ( PSL ).

Les prédicateurs du jour ont dans le meme sens rappeler tour à tour, les valeurs cardinales qu’incarnait Lamine DANFA, l’initiateur de grand rendez vous. Des valeurs qui seraient puisées des écritures du saint Coran et que chaque musulman soucieux d’un devenir meilleur, doit chercher à épouser et à pratiquer quotidiennement.

L’assemblée du jour n’a pas manquer de prier pour le repos éternel du marabout DANFA et de tous les défunts, pour la paix, la prospérité, la stabilité et le développement de notre pays dirrigé par de nouvelles autorités politiques et qui attend avec impatience le démarrage de l’exploitation des premiers bariles du pétrole et du gaz.