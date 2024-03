Maroc, Espagne, Portugal : Un logo coloré pour le Mondial 2030

L’ambitieux trio Maroc-Espagne-Portugal a récemment révélé les éléments visuels clés pour le Mondial en 2030. À l’occasion d’une cérémonie à Lisbonne, les co-organisateurs ont levé le voile sur le logo et le slogan de ce qui sera la centième édition de la Coupe du Monde de football. Un soleil, des vagues, une brise, un ballon et le chiffre 30 composent le logo vibrant qui symbolise l’événement.

Le slogan choisi, « Yalla Vamos », incarne l’esprit de rassemblement entre les nations impliquées et suscitera certainement l’enthousiasme des fans du monde entier. Constitué du terme « Yalla », signifiant ‘Allons-y’ en arabe, et de « Vamos », connu en espagnol et en portugais, il symbolise à la fois l’invitation et l’excitation précédant le lancement de cette compétition mémorable.