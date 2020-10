Mansour Faye demande à Sonko l’autorisation de diffuser l’élément sonore qui prouve leur audience

Le ministre du Développement communautaire de l’Equité sociale et territoriale a convoqué un point presse ce vendredi, uniquement pour répondre aux propos d’Ousmane Sonko. Ce dernier a fait une virulente cette semaine pour démentir les affirmations du beau-frère du chef de l’Etat sur une audience qu’il lui aurait accordée à sa demande pour solliciter de lui une facilitation d’accès au président Macky Sall.

Selon Mansour Faye, il existe un élément audio dans lequel, le leader de Pastef Les Patriotes avoue la tenue de ladite audience tout en précisant la date. “Cette rencontre avec la presse fait suite à la sortie virulente d’un monsieur, Ousmane Sonko, proférant des insultes que mon éducation et la décence m’interdisent de répéter. (…) Lors de sa sortie de ce mercredi 30 septembre, durant laquelle, il nie l’existence de l’audience que je lui avais accordée. Et sur sa demande. Je précise bien, sur sa demande. Allant jusqu’à m’interpeller sur la date, le lieu et le témoin en question, je tiens à préciser ici que cette audience a bel et bien eu lieu dans les locaux de la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale que je dirigeais à l’époque. Et ce devant un haut fonctionnaire de l’Etat et magistrat“, a insisté le ministre Mansour Faye.

Avant d’ajouter: “A l’heure où je vous parle, un élément sonore récent venant de Ousmane Sonko, qui confirme la tenue de cette audience existe. Et je lui laisse la prérogative de me donner l’autorisation de le mettre à sa disposition, à la disposition de la presse et des Sénégalais comme m’y oblige la loi“