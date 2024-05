Manque d'infrastructures: le Mouvement Patriotique des Ressortissants de Tamba et de Matam crie leur ras-le-bol .

Situées à l’Est du pays, les deux régions Tamba et Matam vivent beaucoup de calvaires notamment un manque criard d’infrastructures. Réunis au tour d’un collectif inter-régional dénommé Mouvement des Ressortissants de Tamba et de Matam(MPR), les ressortissants des dites régions crient leur ras-le-bol et indexent le régime de Macky Sall.

Dans une émission diffusée à Kewoulo, les responsables du MPR ont profité de cette occasion pour tirer la sonnette d’alarme sur la situation désastreuse de leurs localités qui, selon eux, manquent de tout malgré, la richesse et la potentialité de la zone., Ils se disent être laissés en rade et oubliés par les autorités.

Selon Issa Diakho, le coordinateur du mouvement, « Nos régions sont complètement oubliées. Nous manquons de tout même des infrastructures de base. Les autorités font fi de nos besoins. On a presque pas de route ce qui explique notre enclavement ».

Dans le même sillage, Rama S. Diabé la chargée de communication du collectif, précise que l’eau est un luxe chez eux. «Les châteaux d’eaux ne sont que des immeubles. Ils servent à rien »

Plus loin, elle ajoute « La santé, je n’en parle même pas. Je suis déjà victime. Les femmes enceintes souffrent beaucoup. Elles sont obligées de parcourir des kilomètres sur des routes dégradées pour trouver un établissement sanitaire».

En-dehors des manquements évoqués, les responsables du mouvement n’ont pas manqué de dénoncer l’attitude des 12 maires qui, à en croire le collectif, ne se soucient pas des problèmes des populations. « Certains maires viennent là-bas très rarement » se désole Silma Mbaye.

Pour eux, ce manque de considération doit définitivement cesser.

Pour conclure, les responsables ont demandé au nouveau président et son gouvernement à qui , ils avaient soutenu durant l’élection présidentielle, de désenclaver leurs localités, de régler leurs problèmes d’infrastructure et l’emploi des jeunes et femmes.

« On a des cadres dans tous les domaines . Je demande au Président Bissirou Diomaye Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko de les confier à des postes de responsabilité », plaide Silma Mbayé.