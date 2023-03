Manifestation du 03 avril : Yewwi Askan Wi reporte sa marche á une date ultérieure

La marche nationale programmée pour le 03 avril par la coalition Yewwi Askan Wi a été reportée par la conférence des leaders. Dans un communiqué parvenu à nos confrères de PressAfrik, la première force de l’opposition sénégalaise informe que “tenant compte des échanges avec de Hauts gradés des forces de défense et de sécurité de notre pays et aussi des résultats de larges concertations, a décidé de reporter à une date ultérieure sa manifestation du 03 avril 2023, qui était prévue sur l’étendue du territoire”.

Yewwi Askan Wi qui accuse le régime en place d’être le seul responsable des tensions politiques, appelle “le peuple sénégalais et particulièrement la jeunesse, à rester mobilisés pour la libération immédiate de tous les détenus politiques des geôles de Macky Sall”. La coalition annonce de nouveaux plans d’actions pour sa lutte “pour le respect des libertés individuelles et collectives, ainsi que la consolidation de la démocratie et l’Etat de droit”.