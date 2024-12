Mandat d’arrêt international: Doro Gaye arrêté par Interpol

Doro Gaye va retourner en prison. L’Observateur, qui donne l’information, précise que l’homme d’affaires a été interpellé à Paris. Son arrestation fait suite au mandat d’arrêt international décerné par le juge d’instruction du troisième cabinet près le Tribunal de grande instance de Dakar, exécuté par Interpol, après que Doro Gaye a violé son contrôle judiciaire dans l’affaire d’escroquerie foncière portant sur 1,2 milliard de francs Cfa l’opposant à Zakiloulahi Sow.

«Doro Gaye a été arrêté lundi, [vers] 19 heures, alors qu’il se promenait tranquillement sur les Champs-Élysées», glisse le journal du Groupe futurs médias.

Libération confirme et avance que le mis en cause a été placé sous contrôle judiciaire après avoir passé la nuit à la brigade financière de Nanterre. En déplacement en France, Me Seydou Diagne s’est précipité auprès de son client pour l’assister.

C’est ainsi qu’il a été notifié à Doro Gaye «l’interdiction de quitter» le territoire français, «le temps de la conclusion de la procédure d’extradition».