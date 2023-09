Mame Boye Diao aux jeunes : « Oser explorer l’entrepreneuriat »

Parrain de la deuxième édition de la cérémonie de graduation des promotions 2019, 2020 et 2021 de l’Institut africain de santé moderne (Iasm), Elhadji Mamadou Diao dit Mame Boye Diao a saisi l’occasion pour s’adresser aux jeunes du Séné- gal. « Il est arrivé dans nos cy- cles de vie que nous puissions aller à l’école, à l’université ou dans des écoles de formations et que nous puissions sortir avec un diplôme. Cette période char- nière de nos vies est une période qui peut tout de suite basculer vers un doute, car il y a comme vous le savez beaucoup de défis par rapport à l’absorption des di- plômés du Sénégal comme il y en a partout dans le monde,

Il s’est prononcé sur la poli- tique sanitaire du Sénégal prin- cipalement sur les axes à explorer pour la santé pour tous. L’ancien Directeur de la Caisse des dépôts et des consignations a estimé que l’offre de soins doit descendre au niveau des chefs-

Ces promotions sont composées d’une centaine de diplômés dont des étrangers. M. Diao qui est candidat à l’élection présiden- tielle de 2024 a souligné que les mécanismes qui sont mis en place peuvent aussi accompa- gner les jeunes qui arrivent dans le marché de l’emploi. « Ces mé- canismes peuvent aider ceux qui ne sont pas absorber dans les établissements de santé clas- siques, à innover en matière d’offres de santé, de soins. Vous pourriez ainsi contribuer à une politique sanitaire plus démocra- tique de notre pays », a-t-il conseillé.

lieux de département, mais aussi au niveau des autres communes où les budgets des collectivités territoriales sont très faibles. « Il faut une approche nouvelle pour qu’on puisse avoir autant un per- sonnel de santé dans le cadre d’une bonne rémunération, mais aussi une offre de soins qui nous prend en compte tout ce qu’il faut en terme de matériel d’ac- compagnement », a-t-il déclaré. « Les postes de santé et les cases de santé souffrent d’un manque de moyens », a-t-il in- sisté.

Le président de la coalition pour un « Sénégal nouveau » a prôné des mesures pour que les populations puissent se conformer au potentiel sénégalais. Ces me- sures passent par la modernisation de la médecine traditionnelle. « La médecine traditionnelle est un élément important dans notre paysage. Comme la Chine l’a modernisée et régulée, nous aussi, nous devons trouver des mécanismes très performants pour que la médecine traditionnelle puisse s’exercer en toute légalité », a-t- il recommandé.