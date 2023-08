Mamadou Diop Decroix sur l’émigration clandestine : “Ce pays est gangrené par la mauvaise gestion”

Le Sénégal a été touché une fois de plus de plein fouet par le phénomène de l’émigration clandestine. La recrudescence de l’émigration clandestine par voie maritime à bord de pirogues de pêche artisanale prend des proportions dramatiques et inquiétantes.

Selon Mamadou Diop Decroix, Secrétaire Général de And-Jëf/Pads, l’avenir de la jeunesse n’est pas dans l’émigration. A Mbour, où il était de passage pour battre le rappel de ses troupes, Mamadou Diop Decroix est revenu sur ce phénomène qui continue de décimer la jeunesse.

“L’avenir de la jeunesse, c’est de rester au pays et de se mobiliser pour qu’on puisse réaliser ce que j’appelle une alternative. Il faut changer ce pays, il faut le nettoyer. Ce pays est gangrené par la mauvaise gestion. S’il y avait de l’espoir quelle que soit la situation la jeunesse resterait. Mais c’est parce que d’une part c’est dur et d’autre part il n’y a pas d’espoir. Il faut faire revivre l’espoir dans l’esprit de la jeunesse pour pouvoir la retenir et la mobiliser pour les transformations futures. Parce que c’est la jeunesse qui fera la transformation. Il faut créer une machine économique capable de créer des emplois”, a soutenu Mamadou Diop Decroix.