Mairie de Dakar: Seydina Oumar Touré démissionne et donne les raisons…

Une annonce de l’intéressé lui même. L’ex-capitaine de la gendarmerie a démissionné de son poste de conseiller en charge de la sécurité urbaine, à la mairie de Dakar.

« En raison de mon engagement citoyen et de ma posture politique actuelle, qui nécessitent une certaine indépendance, j’ai décidé de transmettre ce mardi, au maire de la ville de Dakar (cabinet), Monsieur Barthélémy Diaz, ma démission au poste de conseiller en charge de la sécurité urbaine à la mairie de Dakar« , a fait savoir Seydina Oumar Touré.

Qui poursuit : « Je remercie monsieur Diaz pour sa franche et fraternelle collaboration. Je lui exprime toute ma reconnaissance et tout mon estime pour avoir, dans nos rapports, toujours privilégié l’humain.

Je voudrais également remercier mes collègues et l’ensemble du personnel de la municipalité pour les facilités, la disponibilité et les relations cordiales« .