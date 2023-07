Le Président Macky SALL a entretenu le flou pendant des mois sur sa candidature à l’élection présidentielle.

Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, il est revenu sur cette stratégie : “J’avais pris ma décision depuis longtemps déjà. Mais je ne voulais pas être l’otage de petits politiciens, qui ont fait de ce sujet leur fonds de commerce, ni être contraint par l’agenda qu’ils entendaient imposer. Nous avions du travail, un pays à gérer, de nombreuses urgences, et je voulais que nous restions tous concentrés sur nos missions. J’avais dit et écrit que ce serait mon dernier mandat, même si la Constitution m’autorise à poursuivre. Je ne vois pas pourquoi j’aurais dû céder à leurs oukases ou devoir me justifier”.

Rappelons que le 3 juillet dernier, le Président SALL a finalement mis fin au suspense en renonçant à briguer un nouveau mandat