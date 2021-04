Macky Sall ” je vais mettre fin au désordre à l’Université”

Le président de la République Macky Sall a réagi sur les remous qui secouent depuis quelques temps, l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a promis de mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour mettre fin à ce qu’il a appelé un désordre à l’université.

«Il faut de la stabilité dans le campus social. L’université est un centre de savoir et non un centre pour gladiateur. Ce n’est pas une arène. C’est normal que des étudiants formulent des revendications, mais il faut également comprendre qu’il faut étudier, réussir et aller faire sa vie ailleurs et non à l’université. Nous allons mettre fin au désordre qu’il y’a à l’université où des non étudiants puissent rester dans le campus et créer des violences. Nous ne pouvons pas laisser l’université être prise en otage par des gens qui n’ont rien à voir avec la communauté universitaire», a déploré le chef de l’Etat Macky Sall.

Macky Sall a fait cette déclaration lors du Conseil présidentiel pour l’insertion et l’emploi des jeunes qu’il présidait à Diamnadio.

Le chef de l’Etat a également salué les points d’accord trouvés entre la Direction Générale du COUD et les représentants des étudiants pour éviter d’aboutir aux recommandations du conseil de l’Ucad qui avait invité «le Directeur du COUD à procéder à la fermeture totale du campus social jusqu’à la mise en place d’un nouveau système de gestion de la codification.»