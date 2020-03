Mac de Diourbel : Les derniers instants du prisonnier tué à cause d’une couette

On en sait un peu plus sur les faits de meurtre présumé à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel. Selon l’inspecteur régional de l’administration pénitentiaire de Thiès et Diourbel, Yankhoba Dembélé, c’est aux environs de 2 heures 45 minutes du matin qu’une bagarre a éclaté entre deux détenus à savoir la victime Mbaye Diop et son présumé bourreau. « Malheureusement, le défunt a reçu un coup de pied sur le bas ventre. Le chef de chambre a tapé à la porte et le surveillant de garde est venu pour les séparer », a confié Yankhoba Dembelé.

Vu l’état de santé du prisonnier blessé, les gardes pénitentiaires l’ont emmené illico presto à l’infirmerie pour les premiers soins. C’est à la suite qu’il a été évacué à l’hôpital où finalement son décès a été constaté par le médecin légiste. Le corps sans vie est acheminé vers Dakar pour autopsie.

« L’administration pénitentiaire regrette l’incident »



L’administration pénitentiaire de regretter cet incident. Il a ainsi annoncé qu’une enquête a été ouverte sur cette affaire. Sur ce, le présumé tueur est mis en isolement en attente d’un interrogatoire. « Ce qui s’est passé, ce sont des problèmes de comportement. Quand les détenus sont nombreux dans les chambres, il peut arriver qu’ils se battent, ce qui n’est pas souhaitable », a indiqué l’inspecteur régional.

Toutefois, une source de la Rfm renseigne que les deux détenus se sont disputés à cause d’une couette.

Par ailleurs, le défunt Mbaye Diop a été condamné à 5 ans de prison pour viol et pédophilie.