Coronavirus au Sénégal : Un 2e cas confirmé à Guédiawaye

Un deuxième cas suspect de Covid-19 vient d’être signalé à Dakar. Un patient vient d’etre mis en quarantaine à l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye, dans la grande banlieue de Dakar.

« Et ce cas a été, à en croire des sources médicales, a été confirmé par les services sanitaires. » L’homme actuellement en isolement un Français d’origine sénégalaise. Et sans en dire d’avantage, notre source a laissé entendre que « le patient est d’un âge assez avancé et serait de retour de la France où il était allé assister à un enterrement. »

Selon les premières informations obtenues par Kewoulo, « il serait rentré ce samedi, 29 février 2020. » Et alors qu’il n’a fait l’objet d’aucun signalement, l’homme arrivé chez lui a présenté des symptômes grippaux et a été interné dans cette structure de Guédiéwaye. Le ministère de la Santé qui a promis de toujours faire la lumière sur cette pandémie devrait communiquer incessamment sur le cas de cet homme d’un age avancé.