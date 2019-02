M. Pokora en charmante compagnie dans son nouveau clip !

Le grand jour approche pour M. Pokora. Le chanteur français qui avait souhaité mettre sa carrière entre parenthèses quelque temps a décidé de retrouver le devant de la scène. Il travaille donc d’arrache-pied pour préparer la sortie de son futur album et la tournée qui va s’en suivre.

M. Pokora s’offre une collaboration avec Shanina Shaik

Afin de faire patienter ses fans, M. Pokora a partagé ce 20 février un aperçu de son premier clip, sur le titre Les planètes. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est très bien accompagné puisqu’il partage l’affiche avec Shanina Shaik, mannequin qui officie pour la marque Victoria’s Secret.

Peut-on lire en légende de la publication Instagram.

Lorsque l’on se penche un peu plus sur le profil de Shanina Shaik, on se dit que Christina Milian a dû être un peu jalouse. D’autant plus que ce n’est pas la première fois que son boyfriend s’affiche aux côtés d’une belle jeune femme, tandis qu’elle n’est pas là.