Le lutteur Ada Fass et Pokola placé en garde à vue pour…

Le lutteur de l’écurie Fass Benno est dans de beaux draps. Comme annoncé par kewoulo, le tombeur de Gouy Gui, impliqué dans une bagarre survenue dans un bar, a été placé en garde à vue pour coups et blessures volontaires. Dans sa livraison de ce mercredi 18 septembre, L’Observateur révèle qu’il a été arrêté en compagnie d’un autre lutteur du nom de Pokola (écurie Falaye Baldé) et d’un groupe de jeunes.

« Les faits ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. Les lutteurs Ada Fass et Pokola ainsi qu’un groupe de jeunes se sont rendus dans ledit bar situé en face commissariat de la Médina pour passer du bon temps. Seulement, après des verres de trop, Ada Fass et sa bande sont complètement dans les vapes.

Sous l’emprise de l’alcool, ils ont commencé à semer le désordre dans les lieux », détaille le journal.

C’est ainsi, poursuit la même source, que « le videur est intervenu pour les faire sortir ». Sans succès car rapporte le journal du Groupe futurs médias, « il sera confronté à un refus catégorique du lutteur et sa bande. » Le quotidien d’information, se référant à ses informateurs, explique que « c’est dans ces circonstances qu’ils [Ada Fass et sa bande] ont roué de coups le propriétaire du bar et le videur. »

Les éléments du commissariat de la Médina, « alertés par le vacarme », y font une descente pour s’enquérir de la situation. Une intervention soldée par l’arrestation d’Ada Fass et Cie. Certains membres de la bande ont toutefois réussi à fuir, signale L’Observateur.