Lutte : Reug Reug répond à Modou Lô : « Ce n’est pas à lui de décider de mes adversaires »

Reug-Reug n’a pas pris le temps avant de riposter aux propos de Modou Lô. Le lutteur de Thiaroye, il a clairement fait savoir qu’il vise le titre de roi des arènes, actuellement détenu par le rock des Parcelles Assainies depuis sa victoire contre Eumeu Sène en juillet 2019. Il a également affirmé qu’il n’avait aucune intention de se frotter à Franc, comme l’a suggéré Modou Lô.

« J’ai pris connaissance des déclarations de Modou Lô. Cependant, ce n’est pas à lui de décider de mes adversaires. Qu’il se concentre sur sa propre carrière, je vais m’occuper de la mienne », déclare le lutteur de Thiaroye en réponse à l’actuel roi des arènes qui avait déclaré : « Reug Reug n’est pas dans mes plans. Tant qu’il n’affrontera pas Franc, je ne le prendrai pas. L’unique adversaire de Reug Reug aux Parcelles Assainies, c’est Franc. Les deux ressuscitent la rivalité entre Balla Gaye 2 et moi. Tôt ou tard, ils vont se croiser« , sur le plateau de Bantamba TV. Selon Record, le tombeur de Bombardier n’a pas tardé à réagir. « Je ne peux pas affronter Ama Baldé et Boy Niang 2 et revenir combattre contre Franc. Je ne ferai pas ça. Même si Franc bat Bombardier, je ne vais pas le prendre », assène Reug Reug.