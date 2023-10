Lutte pour la libération de l’activiste Aliou Sané : Une marche pacifique prévue le 27 octobre

Amnesty International Sénégal (Al Sénégal), Article 19/Afrique de l’Ouest et la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) ont conjointement écrit au préfet de Dakar pour l’informer de la tenue d’une manifestation pacifique avec prise de parole le vendredi 27 octobre 2023, de 15 heures à 18 heures, sur l’avenue Habib Bourguiba, du rond-point de la FASTEF au rondpoint Jet d’Eau.

D’après la lettre parvenue à PressAfrik, « cet événement qui réunira militants des droits humains, personnalités politiques, membres de la société civile et grand public, est organisé dans le but de revendiquer la libération de l’activiste Aliou SANE, mais aussi celle de toutes les personnes actuellement détenues pour avoir exercé leurs droits fondamentaux à la liberté d’expression, d’opinion et de réunion pacifique ».

À la fin de la marche, une séance de prise de parole est prévue, accompagnée de la lecture et de la distribution d’une déclaration officielle destinée à la presse. La société civile est invitée à participer activement à cette marche afin de préserver les libertés fondamentales.

À en croire les informations contenues dans le document, « cette manifestation promet d’être un moment clé pour sensibiliser et mobiliser l’opinion publique autour des défis persistants relatifs aux droits de l’homme et à la liberté d’expression dans le pays ».