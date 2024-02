Dans un entretien avec Source A, Makane Mbengue révèle que Modou Lô fait partie des rares lutteurs à avoir rendu visite à son père, Gaston Mbengue, qui est malade et établi à l’étranger pour se soigner. Saluant le geste du Roi des arènes, le nouveau boss de Gaston productions souligne que le visiteur, en plus, n’était pas parti les mains vides. «Modou Lô lui a remis un million de francs CFA, souligne le jeune promoteur de lutte. J’ai beaucoup de respect et d’estime pour lui. Je profite de l’occasion pour saluer père Birame Gningue et aussi son manager, Ass.»

Makane Mbengue cite également Eumeu Sène, qu’il présente en «fils de Gaston Mbengue», parmi les «rares lutteurs à avoir fait le déplacement» pour s’enquérir de l’état de santé de son père. Une transition pour fustiger que d’autres grandes figures de l’arène ne se soient pas inspirés de Eumeu Sène et Modou Lô. «On peut compter du bout des doigts les lutteurs qui ont fait ça et c’est anormal, dénonce le patron de Gaston productions. ‘Père Gaston’ a beaucoup fait pour eux. Il tombe malade et presque personne n’est venu lui rendre visite. Ce n’est pas bien et je ne comprends vraiment pas.»