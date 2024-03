La révélation est du manager du lutteur, Landiang. Le chef de file de l’écurie Tay Shinger est récemment passé de près à côté d’un cachet d’environ un demi-milliard de francs CFA. «Eumeu Sène pouvait toucher 400 millions parce que le promoteur voulait un tournoi entre quatre lutteurs, mais le projet n’a pas abouti», révèle l’agent du lutteur de Pikine dans un entretien à Lutte TV, repris par Record.

À la place du tournoi, qui devait lui rapporter une fortune, Eumeu Sène s’est contenté d’affronter Modou Lô. À l’époque, il détenait le titre de Roi des arènes. S’il a perdu la couronne, l’ancien poulain de Tyson a récolté plus d’argent qu’il n’en a jamais gagné.

Landiang rappelle : «Modou Lô a été à l’origine de son plus grand malheur dans l’arène. Mais, grâce à lui, Eumeu Sène a touché son plus gros cachet. Lors de son deuxième combat contre Modou Lô, il avait perçu 160 millions de francs CFA, le plus gros cachet de sa carrière.»

Le leader de Tay Shinger a commencé la lutte en 1999. Il compte 11 victoires, 10 défaites et 2 nuls en 23 sorties. Record signale que s’«il compte le plus grand nombre de revers chez les VIP», il a les promoteurs à ses pieds. «Cela pour son courage, son sérieux et sa détermination, s’enflamme le quotidien sportif. Il ne déçoit jamais les amateurs, même après une défaite.»